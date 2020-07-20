振興三倍券15日才開跑，今（20日）就被爆民眾去銀行兌領3倍券時，被判定為持有假券而拒收，由於三倍券等同現金，恐引起其他人使用疑慮。對此，經濟部表示，振興三倍券兌領期限從109年7月23日才開始，目前尚未受理任何店家兌領，並授三倍券辨識秘訣，呼籲民眾勿輕信謠言。

台南市議會國民黨團今召開「無良政府發無良券，善良百姓受窩囊氣」記者會，痛批振興亂象不斷，其中台南市議員李中岑更爆料，一位經營飾品店的友人，欲兌換民眾消費的面額200元的3倍券遭銀行判定為假券而拒收，造成雙成損失。

台南市議會國民黨團許至椿（左起）、蔡淑惠、王家貞、李中岑、盧崑福舉行「無良政府發無良券，善良百姓受窩囊氣」記者會，痛批振興3倍券推出後，亂象不斷出現。（洪榮志攝）

經濟部對此消息嚴正駁斥，傍晚發布聲明特地澄清「振興三倍券兌領從109年7月23日才開始，目前銀行尚未受理任何店家兌領」。呼籲民代勿製造假消息，混淆視聽破壞社會秩序，傷害社會信任，民眾亦切勿轉傳相關謠言。

經濟部表示，根據「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第6點，三倍券之兌領期間自中華民國109年7月23日起至110年3月31日止，對於議員宣稱及媒體報導有發生至銀行兌領遭拒收事件，與實際情形不符。

經濟部指出，三倍券的防偽採高規格設計，印製採新臺幣鈔券的規格標準，多種防偽設計，民眾可上三倍券官網防偽影片瞭解掌握辨識防偽之技巧，安心使用振興三倍券。另外更提供3技巧協助民眾加以辨認，包括：

●摸一摸。凹版印紋浮凸符碼，主要印紋及視障浮凸符碼用手觸摸，可感覺墨紋凸出紙面。

●轉一轉。有變色墨隱藏字，輕轉振興三倍券其左上角面額數字，呈現金色與綠色之變化等防僞特徵辨識

●看一看。臺灣島形左下方，以15度角側面檢視，浮現200、500字樣，以及迎光透視可見不固定位置之梅花圖案，可能為完整或不完整之梅花圖案，部分梅花圖案並不影響其使用及後續的兌付。

(中時新聞網)