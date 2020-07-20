前役寫下生涯得分(16)、助攻(10)新高紀錄的「台灣隆多」林韋翰，20日無法延續優質身手，替補打了28分鐘，5投1中，只拿3分、4助攻與2籃板，他所效力的青島雙星，最後以79比90遭到山西汾酒逆轉擊敗；廣東宏遠則是驚險搶到27連勝。

原本青島上半場始終保持領先優勢，甚至一度取得35比22大幅領先，可惜山西上半場結束前展開反撲，打完上半場，山西僅以44比47落後，來到第3節，青島外線完全熄火，慘遭山西打出15比2猛攻扭轉戰局，剩餘比賽再也沒有辦法追上。

本季幾乎預訂冠軍的廣東宏遠，20日差點吞下復賽後的首敗，因為他們跟浙江稠銀打完上半場，竟以50比53落後，甚至前3節結束，浙江仍以82比74領先，幸好末節易建聯、趙睿攜手爆發，帶領廣東107比98逆轉擊退浙江，勇摘27連勝。

廣東目前拿下42勝2敗，穩居聯盟第1，更領先排名第2新疆廣匯8場勝差，不過廣東也遇上壞消息，緊急從美國召回的外援馬尚布魯克斯，19日凌晨從深圳入境時，新冠核酸檢測結果呈現陽性，幸好他屬無症狀感染，目前已在醫院隔離觀察。

(中時 )