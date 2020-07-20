主播養蜂／李富城的養蜂人生！愛妻甜笑「我吃到真蜂蜜」

現年84歲的資深氣象主播李富城，時常在臉書分享個人生活點滴、開直播與網友互動，李接受《中時新聞網》訪問，大方分享養蜜蜂的生活，更透露當年妻子吃到第一口蜂蜜時，樂喊「我吃到真正的蜜了。」

李富城不僅擁有氣象專業，還是位養蜂達人。(照片/游定剛 拍攝)

鏡頭前，給人專業、權威形象的李富城，憶起多年前，友人分了一窩蜜蜂給他養，起初相當害怕不敢去動，以為牠們會自己出去採蜜，豈料，不到三個月蜜蜂完全飛不見了。事隔兩個月，李上網查到一位基隆的養蜂人家，向他買一框600塊、共買3000元的蜜蜂及一個1200元的蜂箱，便和對方請教該如何養蜜蜂，便展開他二度的養蜂旅程。

李富城將捕蜂過程Po上臉書，便引起網友熱議討論。(照片/翻攝 李富城 臉書)

不怕蜜蜂、有耐心，這是養蜂人所必備的，李富城坦言，一開始養蜂被螫得滿頭包，不去動蜜蜂，牠們不會主動攻擊，可以相安無事，除非去干擾牠們，若要干擾牠們，時間也要抓好，譬如中午天氣較熱去干擾，蜜蜂不會攻擊，但天冷傍晚去動牠們，簡直搓到馬蜂窩，一大堆蜜蜂就會來攻擊你，另外，蜜蜂飢餓時，不要去翻動，牠們會以為你要去動牠們的蜜。李透露，蜜蜂真的不能惹，有次我把蜂箱蓋打開，看到每隻蜜蜂屁股都翹起來，那就是牠們準備攻擊的狀態，便趕快將蓋子蓋上，才沒有釀出意外。

李富城全副武裝捕蜂。(照片/翻攝 李富城 臉書)

李富城談起，當初要養蜂時妻子雖沒反對，卻只冷回「你不要把蜜蜂給養死了。」但當妻子吃到第一口蜂蜜和花粉時，興奮地和我分享「我吃到真正的蜜了、原來花粉是這個味道，怎跟我外面買的不一樣。」李目前也和北投消防隊捕蜂、捉蛇小組合作，一同出過捕蜂任務多次，也將捕蜂過程影片放上個人臉書上，引起不少話題。但也有網友擔心他的安危，李特別強調，行前有做了基本防護，頭戴紗網帽，避免讓蜜蜂攻擊到臉，身體其他部位被叮咬頂多腫兩天。

(中時新聞網)