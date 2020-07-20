選秀節目出身、唱紅多首本土劇金曲的台語歌手郭婷筠，2015年曾入圍金曲獎台語歌后獎項，而演藝成績可圈可點的她，去年她升格人妻、人母，迎接可愛兒子「小澎Q」，而本以為「雙喜臨門」的她人生特別幸運，沒想到郭婷筠近日上節目透露其實有不孕體質，一度擔心沒辦法結婚，沒想到因緣際會之下似乎受到媽祖恩寵，竟奇蹟懷孕。

郭婷筠近日作客《命運好好玩》，談到升格人母的艱辛血淚史，表示自己因懷疑內分泌出問題而就醫，被醫生告知罹患多囊性卵巢症候群，醫生更說她未來若想生小孩，只能靠吃排卵藥或打排卵針，讓她陷入憂鬱，擔心這樣的體質會影響結婚的可能性。

而正巧郭婷筠的父親是「虎爺會」高雄分會的會長，主要祭祀虎爺及媽祖，某天虎爺會有媽祖出巡的活動，爸爸打電話問她要不要參加？而向來運氣不錯的郭婷筠那陣子確實運氣不佳，於是答應前往，她到現場後，在轎子中間跟著走，廟方給了她「點炮」改運的機會，當下她即覺得身心受到庇佑，也對於能親自參與如此神聖的活動，感到幸運。

沒想到為媽祖「點炮」後不久，郭婷筠覺得自己生理期混亂，因此決定到婦產科檢驗看看，沒想到一驗竟然是懷孕了，立刻跟老公彭偉庭分享喜訊，起初老公還不信，跟著她到婦產科檢查，確認「愛的結晶」已經5週大，讓夫妻倆欣喜若狂，最後平安迎接兒子到來，郭婷筠如今回想這個奇蹟，直呼：「我真的很謝謝媽祖」。

(中時新聞網)