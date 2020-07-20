苗栗市張姓男子19日晚間酒後乘騎機車外出，沿途手持鐵鎚將路旁汽車、大樓玻璃打破砸毀，苗栗警分局獲報將張男逮捕到案，依毀損罪及公共危險罪嫌移送苗栗地檢署，並建請預防性羈押，以安定人心。

警方調查，41歲張男酒後持鐵鎚先至衛福部苗栗醫院停車場將1輛汽車玻璃砸破後，再前往經國路上消防局將消防局長座車玻璃砸破，隨後又至苗栗縣政府第一辦公大樓將大門玻璃砸毀，隨即逃離，縣府保全立即報警處理。

警方接獲報案組專案小組調閱監視器鎖定犯案車輛車號，沿途調閱監視器並調派專案小組警力追查，苗栗市、公館鄉及銅鑼鄉警力兵分多路分頭查緝，終於在棄車點外3公里處發現張男，合力逮捕，帶回偵詢，全案以毀損罪及公共危險罪嫌移送苗栗檢察署偵辦。

苗栗警分局長賴銘助表示，團隊協力合作，於案發1小時左右迅速破案，展現警方動員迅速、效率極高的辦案精神。他強調，警方對於任何危害社會治安行為，必定本於零容忍態度，絕不寬貸，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦。

(中時 )