勞動部20日公告3月至4月全國進用身心障礙者公私立義務機關（構）未足額名單。截至4月止，全國依法規定需進用身心障礙者的義務單位計1萬7,616家，應進用身心障礙者5萬9,281人，其中未足額進用單位1,786家，占總應進用家數10.14％，不足進用人數合計2,592人。

據最新公告名單，3至4月連續未足額進用單位中，包括公立22家、私立1,550家，與前期相比略減，但4月全國未足額進用職缺數計2,592人，較109年3月增加2,529人，主要是員工總人數增加，來不及進用身心障礙者所致。

公立單位中，不足額人數排名第1為衛生福利部疾病管制署、台北市信義區興雅國民小學及基隆市政府皆不足進用2人。發展署指出，經了解，疾管署自2月起因陸續增加防疫人力，未及進用身障者致有不足額情形，5月已增加進用1名身障員工；興雅國民小學因學期間進用多位社團教練部分工時人力總人數增加致不足進用，而基隆市政府則是配合安心即時上工人員進用身障者，這2機關5月皆已足額進用。

私立單位中，不足額人數排名第1為中原大學、廣達電腦股份有限公司及大立光電股份有限公司不足進用14人。發展署指出，中原大學因學期間進用多位兼任助理，5月已增加進用2名身障員工；大立光電、廣達電腦皆因產線大量進用員工，致法定應進用身障員額增加，釋放職缺多須具備專業技術，未能及時尋覓適合專長的身障者，已請地方政府協助在台灣就業通網站、邀請參與校園徵才活動，期能足額進用。

發展署表示，為鼓勵雇主進用身心障礙朋友及協助身心障礙朋友就業，勞動部所屬各分署及各縣市地方政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求之身心障礙者，地方政府亦運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務等資源，協助其提升就業競爭力及投入職場就業，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，提供更多身心障礙人士可從事的職務工作。

(工商 )