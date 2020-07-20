華碩(ASUS)將在 7 月 22 日晚間發表 ROG Phone 3 遊戲手機(或稱電競手機)。除了這一款鎖定熱愛手游族群的新品外，另一 ZenFone 7 手機也是網友所殷殷企盼的。近期有一款代號不同於 ROG Phone 3 的手機新品通過了國家通訊委員會(NCC)的認證，被推測就是 ZenFone 7，代表上市時間已相當接近。

型號為I002D的華碩新手機通過 NCC 認證。(摘自NCC)

根據 NCC 型式認證網頁查詢的結果，一款代號為 I002D 的華碩手機已經通過認證。透過充電器、電池型號進行反查，可以了解是搭載額定電量為 4,830mAh、典型電量為 5,000mAh 的電池，最高支源 30W 快充。由於 ROG Phone 3 預期搭載 6000 mAh 電量，且 ROG Phone 3 在跑分資料庫的型號為 I003D，因此這一款手機被推測將是 ZenFone 7。

根據認證資料，ZenFone 7 將搭載 512GB ROM，也預計支援最高 2TB microSD 卡，在支援 5G 的前提下，若是要下載大型影片、遊戲檔案，都很實用。先前曾有網路報導，ZenFone 7 預計還會有 Pro 版本，兩者之間規格與價格上的差異，十分令人好奇。

(科技)