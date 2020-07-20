藝術家許文融的油畫《荷塘按清香》（台中市府文化局提供／陳淑芬台中傳真）。

藝術家廖本生的水墨畫創作《黑白･經緯20F-03》。（台中市府文化局提供／陳淑芬台中傳真）。

台中購物節增添藝文味，知名藝術家許文融及廖本生各贊助油畫《荷塘按清香》及水墨畫創作《黑白･經緯20F-03》，作為購物節抽獎的獎品。台中市文化局長張大春20日表示，名畫的文化藝術氣息，具有保值及典藏性，在獎項中更顯特色。

台中市文化局邀請66家文化場館及文創業者等加入台中購物節優惠店家，推出優惠店家消費金額三倍計，藝術家許文融與廖本生也捐贈畫作響應，文化局20日舉辦藝術品亮相記者會，據估計兩幅畫作總價值約有66萬元。

享譽國際、創作風格多元的許文融表示，《荷塘按清香》創作靈感來自於住家荷花池內的荷花，他透過墨展現綠荷葉、並以花瓣交叉的線條運用複瓣荷葉效果；背景則採用油畫色粉調和，利用石綠色及鮮黃色的對比，襯托出荷花墨色清新美感。

去年購物節起連續兩年捐贈作品的廖本生，是現任台灣中部美術協會理事長，擅於揉合東方意境、西方造型。他表示，《黑白‧經緯20F-03》畫作運用油畫技法展現水墨技巧，展現東方思想與西方重造型色彩觀念，呈現對跟錯的矛盾，展現文化多元融合的美感。

台中市文化局並響應中央振興三倍劵政策，推出藝文場館全面9折，讓民眾參觀藝文場館及文創店家，可以享優惠，並快速累積購物節點數，歡迎民眾到台中來參與藝文活動、參加購物節活動抽大獎。

(中時 )