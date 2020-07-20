周姓男子去年到和牛餐廳用餐，趁機摸了櫃台女服務生的臀部，因而挨告性騷擾。台北地院審理時，周男辯稱「酒醉斷片」，但法官調閱監視器，發現周男走路還能閃躲其他人，餐廳主管也證稱周男清醒，故認定犯行，判周男3月徒刑，得易科罰金或易服勞役，併科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，周男2019年5月27日到北市某和牛餐廳用餐，中途走出餐廳行經櫃台時，趁機摸了女服務生的臀部一下，女服務生不甘受辱，向主管求助並攔下周男，報警提告。檢方偵查後認為事證明確，依性騷擾罪起訴周男。

法院審理時，周男否認犯行，辯稱他先前就認識女服務生，當下應該是要打招呼，但因為喝醉導致意識斷片。

法官勘驗監視器畫面，發現周男確實貼近女服務生的右後方，伸出手摸了右臀後迅速離開，步伐穩定，和其他人擦身時還會靠右閃身，顯示仍有控制能力；餐廳主管也到庭證稱，當時周男能回答問題，知道要去哪裡，走路也不會搖晃，不像喝醉，故不採信周男辯詞，依性騷擾罪判刑。

(中時 )