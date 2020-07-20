有臉書專頁表示，心中原本的2020年是士農工商、農林漁牧，不分階級，所有人心嚮往之的日子，沒有人因為世界的經濟不景氣的影響，沒有因為身份、階級、財產而被摒除在紓困之外，是一個雖然身處艱難時局，但政府帶領百姓共同奮鬥、堅強的景象，看見一個莫忘世上苦人多的總統。相信假以時日他東山再起時，會有更多、更多的人追隨他的腳步。

潘姓網友在其臉書專頁指出，心中的2020，原本應該是美麗而充滿憧憬，減少疫情衝擊、緩解經濟的困頓、伸張公理正義，抬頭就能看見藍天白雲、呼吸新鮮的空氣、倘佯在充滿希望、活力、生命力的土地上，為著自己的人生努力，適時而能關心伸出援手，幫助需要幫助的人。

並且，政府會擴大篩檢，無論是普篩還是廣篩，都能做到與國際接軌，確保國人健康無虞，我們能夠拿出一定的篩檢量告訴世界，台灣的安全。

在政治上，看見新政府一連串的革除積弊的作為，人民有權力知道真相，政府有義務揪出這些隱藏在黑暗的角落中，還給台灣政治一個公平正義的天空。

而如今，只能仰天長嘯。

潘姓網友感嘆，2020的拼圖少了一個人，因為他被無端的霸凌和罷黜，讓我們陷入更沉痛的深淵。相信假以時日他東山再起時，會有更多、更多的人追隨他的腳步，因為認知到我們沒有珍惜他，甚至錯怪一個好人，他是一個能為我們帶來希望和光明的人。

(中時 )