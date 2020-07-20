近來為暑期打工旺季，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於22、24、28日辦理4場次徵才活動，合計14家廠商，420個工作機會，短期計時職缺逾5成，歡迎青年朋友把握機會。

7月22日分為上午、下午各1場次，上午場為9時至11時30分，康那香企業、豪士纖維等2家公司將於將軍就業服務台（台南市將軍區忠嘉里忠興6號）徵才，提供機械操作、產品包裝及撚紗機台操作等21個工作機會。下午2時至4時，美商德盟全球凱展（股）公司台灣分公司則於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵求好市多台南店展示專員及暑期計時人員合計25名。

7月24日上午10時至12時則於安南區溪墘里活動中心（台南市安南區海佃路一段372巷25號）辦理徵才，當天邀請瑪帕精密刀具、台科電科技、台南大員皇冠假日酒店、意精研（茶的魔手）、旭暉應用材料、小北百貨、黑橋牌企業、遇見喬伊咖啡店、欣昱晟工業、老四川巴蜀麻辣燙等，共計10家廠商，釋出助理工程師、儲備幹部、CNC車床技術員、刀具設計工程師、磨床機台操作員、作業員、電子技術員、工程部機電技術員、暑期／常態計時人員、短期計時人員、物流司機、倉儲管理作業員、物流倉管人員、品保技術員、輪班技術員、行政文書人員、外場人員、餐飲部外場服務員、餐飲部內場廚師、房務部房務員、公共區域清潔員、洗衣房乾洗員等，合計284個職缺。

7月28日下午2時至4時，黑橋牌企業股分有限公司將於台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵求短期計時人員共計90名。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢，如果想了解更多徵才活動，也可上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

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