荷蘭NOS廣播公司稱，一架NH90軍用直升機在加勒比海的阿魯巴島(Aruba)和庫拉索島(Curacao)之間墜毀，2名飛行員不幸喪生，客艙的2名乘客也受傷。阿魯巴島與庫拉索島也是荷蘭的海外屬地。

事件發生在周日下午，直升機在距離海岸約11公里處墜落，導致34歲的飛行員克里斯丁‧馬丁(Christine Marten)和33歲的戰術協調員尤恩‧瓦尼斯(Erwin Warnies)身亡。

A NH90 helicopter of the Dutch air force has crashed in the Caribbean Sea off Aruba. Two crew members died, two have been rescued, MoD in The Hague announced. The NH90 was assigned to oceangoing patrol vessel HNLMS Groningen. #RNLAF #RNLN pic.twitter.com/fx1gK8spMM — Hans de Vreij (@hdevreij) July 20, 2020

荷蘭國防部決定暫時停飛所有的NH90直升機，並在星期一以全國降半旗來追弔。

NH-90直升機是歐洲合製的，由空中巴士直升機公司、義大利李奧納多集團，還有（原奧古斯塔偉士蘭）和荷蘭福克公司共同籌組成NHIndustries公司來製作，屬20噸級的中型直升機，可乘坐2+20人。

不過，NH-90服役初期問題不少，發現有腐蝕和磨損問題，使得生產拖延。價格也遠高於最初的預期。在1999年，估計每台單價約3000萬歐元，但是如今價格已升至5000萬歐元。

荷蘭媒體報導，NH-90抗鹽程度差，航空實驗室在2015年的一份報告中指出，執行海軍任務（包括加勒比群島周圍的任務）的NH90直升機，在維護檢查期間發現了廣泛的鏽蝕。

(中時新聞網)