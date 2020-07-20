荷蘭NOS廣播公司稱，一架NH90軍用直升機在加勒比海的阿魯巴島(Aruba)和庫拉索島(Curacao)之間墜毀，2名飛行員不幸喪生，客艙的2名乘客也受傷。阿魯巴島與庫拉索島也是荷蘭的海外屬地。
事件發生在周日下午，直升機在距離海岸約11公里處墜落，導致34歲的飛行員克里斯丁‧馬丁(Christine Marten)和33歲的戰術協調員尤恩‧瓦尼斯(Erwin Warnies)身亡。
荷蘭國防部決定暫時停飛所有的NH90直升機，並在星期一以全國降半旗來追弔。
NH-90直升機是歐洲合製的，由空中巴士直升機公司、義大利李奧納多集團，還有（原奧古斯塔偉士蘭）和荷蘭福克公司共同籌組成NHIndustries公司來製作，屬20噸級的中型直升機，可乘坐2+20人。
不過，NH-90服役初期問題不少，發現有腐蝕和磨損問題，使得生產拖延。價格也遠高於最初的預期。在1999年，估計每台單價約3000萬歐元，但是如今價格已升至5000萬歐元。
荷蘭媒體報導，NH-90抗鹽程度差，航空實驗室在2015年的一份報告中指出，執行海軍任務（包括加勒比群島周圍的任務）的NH90直升機，在維護檢查期間發現了廣泛的鏽蝕。
(中時新聞網)
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