嘉義市青年管弦樂團培育嘉義優秀音樂人才。（嘉義市文化局提供）

嘉義市青年管弦樂團（C.Y.O）即日起至25日開辦大師班、音樂會、講座，開放民眾免費參加，此外，今年全球慶祝古典樂聖貝多芬250周年誕辰，樂團年度音樂會將於7月25日下午14時30分在嘉義市文化局音樂廳演出貝多芬名曲，索票進場。

文化局表示，青年管弦樂團精選在地青少年學子而成立，執行總監李威龍教授、常任指揮李季教授也是嘉義人，目前正展開定期團練與音樂營，21日至25日晚上7時30分起，有大提琴、單簧管、銅管重奏、擊樂等大師班，以及古典音樂講座，開放民眾旁聽。

黃敏惠市長說，今年CYO音樂營邀請到多位活躍於國內外音樂會的音樂家，這些頂尖師資都在大師班、講座引領大家更能領略音樂的奧妙，為嘉義市打造專業、優秀的青年管弦樂團。

李威龍說，今年是樂聖貝多芬250周年誕辰，CYO年度音樂會上半場特別安排了貝多芬《艾格蒙序曲》、《第一號C大調鋼琴協奏曲》，鋼琴協奏曲將由他本人親自演奏，下半場曲目有比才《卡門第一號組曲》、蘇佩《詩人與農夫序曲》都是膾炙人口的音樂。

文化局表示，這場音樂會門票自即日起在文化局1樓服務台免費索票，音樂人希望在音樂會上與觀眾有更多的共鳴與互動。

(中時 )