英系立委陳明文在民進黨全代會競逐中評會主委失利，陳明文今天表示，作為政治人物，他不畏挑戰。透過機制，有效競爭，這也是民進黨的可貴之處。他真誠祝福康裕成當選中評會主委，一起持續為民進黨打拼。康裕成也回應，看到陳無私的風範。

陳明文表示，政治的舞台有許多競爭，有人勝利就會有人輸。「作為政治人物，我不畏挑戰」。過去幾年、從國會議員的公職選舉，到黨務選舉，從院長，總召，到這次中評會主席，他都有參與，有勝有負。

但他認為，選舉的競爭結果固然重要，競爭的過程，也不能忽視。黨內的民主程序，讓不同聲音，政策討論可以彰顯；透過機制，有效競爭，這也是民進黨的可貴之處。

他真誠祝福康裕成議員當選中評會主委，一起持續為民主進步黨打拼，讓未來的四年，成為更好的執政黨。

陳明文也在臉書感謝黨代表支持，讓他跟蔡易餘順利當選中執委中評委，他說，昨天是總統蔡英文回鍋民進黨主席後的首場全代會，這次黨職改選他體認到黨的未來發展，支持主席蔡總統培植接班團隊，為國家培養年輕世代的黨的任務，所以選擇不再參選中常委，讓優秀的嘉義子弟蔡易餘參選，「選舉結果，看到年輕梯隊幾乎全面接棒，為黨感到可喜」。

而中評會主委的選舉結果，康裕成當選，他也在此特別恭喜她。未來也將在中評會協助她。他說，康議長的資歷足堪大任，也能夠超越派系，公平公正主持黨內紀律。

今天整個上午立法院同仁們都輪番到陳明文辦公室來安慰他，抱不平！他謝謝大家，還反過來安慰他們：「勝敗為兵家常事」，黨的任務在等待我們，繼續加油！

康裕成隨後也在臉書發文感謝陳明文，她說，從7月22日起，有陳在中評會用豐富的經驗給我們最好的協助與最強的指導。「謝謝您！我相信全體11位中評委將會公平公正的主持黨的紀律」也在互推主委的過程中，看到陳無私的風範，「萬分敬佩！謝謝您！」

(中時 )