懲戒法院17日設立後，司法院選出首屆職務法庭參審員共12人，經參審員同意後今對外公布個人資料，包括心理師、醫師及大學性別中心教授、社會團體代表等，預計於8月上旬在懲戒法院宣誓就職，這是台灣首次引進非職業法官參與審判。

擔任職務法庭參審員的有暨南大學社工系教授兼系主任王珮玲、台大醫院精神醫學部主治醫師丘彥南、台大社工系教授兼學生事務長沈瓊桃、中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠、台大法律學院教授林明昕及林明鏘。

另有，臺大法律學院教授柯格鐘、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、東吳大學法律學系教授程明修、北市立聯合醫院精神科主治醫師楊添圍、台大外語系教授兼人口與性別中心主任葉德蘭、臨床心理師蘇淑貞。

職業法官部分，第一審陪席法官有最高法院法官蔡新毅、台灣高等法院法官汪怡君、高雄高分院庭長甯馨、台北地方法院法官林孟皇、最高行政法院法官曹瑞卿、最高行政法院法官王俊雄、台北高等行政法院庭長林惠瑜、台中地方法院法官張升星。

職務法庭第二審的陪席法官，最高法院法官林瑞斌、王梅英，最高行政法院法官帥嘉寶。

(中時 )