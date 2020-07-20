動滋券今天20號開放登記首日，一大早就有民眾抱怨網站進不去，甚至有出現當機問題，讓大家瘋狂哀嚎「到底圈圈還要轉多久！」

發動滋券不甘不願帶歧視 王世堅批「他」一廂情願

對於政府接連推出一堆票券是否會太擾民，台北市議員王世堅表示，動滋券已經搞得社會上怨聲載道，本來應該要立意良善，除了金額過小外，動滋券推出的速度太慢了，前陣子職棒才剛打完，現在國內也沒什麼賽事可看時才推出，根本就太慢。

再來不管是動滋券或是其他三樣票券，金額小到對整體消費經濟，根本無法帶來任何刺激。王世堅也痛批行政院這回犯了很大的錯誤，就是「自己關起門來，一廂情願的設計」沒有充分地聽取民間的聲音，根本是立意良善，為德不卒，反而是造成更多市民的怨言。

談到政府推出的動滋券是採取線上登記，王世堅認為這也是一大問題，因為很多老人家都不會使用手機，說實在要一馬當先地去搶登記，他坦言一來這是折磨老人家不會使用手機，二來是折磨老人家作息時間，王世堅表示，基本上這些票卷設計就帶著年齡歧視的含義，因為一般民眾都沒感受到便利，更何況是老人家。

(中時 )