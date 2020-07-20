國產化邁大步 達德允能風場打造第一艘CTV 19:082020/07/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 達德能源打造全台首艘CTV運輸船。圖／達德提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達德能源（wpd）國產化再添好成績，wpd結合風場維運合作夥伴德唯特公司及風盛航運公司合作委託龍德造船，打造風場維運期間專用的人員運輸船（CTV），20日於宜蘭蘇澳港舉行命名儀式。 達德能源董事長王雲怡表示，風盛一號是第一艘由開發商主動打造的CTV，展現達德能源對台灣離岸風電產業的信心，被命名為「風盛一號」可說精準形容擁有豐盛風資源的台灣海峽，中文船名特別取「豐盛」的諧音「風盛」，未來將可見到該船馳騁於雲林外海，運載本土專業工程師、穿梭於亞太最大單一離岸風場，確保風機運行不息。 (工商 ) #全台 #CTV #達德能源 #風場 #風盛 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 一夜變富豪就在今晚 威力彩頭獎上看20.8億元 獎號看這裡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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