達德能源（wpd）國產化再添好成績，wpd結合風場維運合作夥伴德唯特公司及風盛航運公司合作委託龍德造船，打造風場維運期間專用的人員運輸船（CTV），20日於宜蘭蘇澳港舉行命名儀式。

達德能源董事長王雲怡表示，風盛一號是第一艘由開發商主動打造的CTV，展現達德能源對台灣離岸風電產業的信心，被命名為「風盛一號」可說精準形容擁有豐盛風資源的台灣海峽，中文船名特別取「豐盛」的諧音「風盛」，未來將可見到該船馳騁於雲林外海，運載本土專業工程師、穿梭於亞太最大單一離岸風場，確保風機運行不息。

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