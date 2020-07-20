威盛電子於今日發佈旗下新品「威盛Pixetto（必視透）視覺感測器」，提供直觀且具吸引力的平台，可用於12歲及以上學生的人工智慧和機器學習教育中。

威盛Pixetto搭載完整的軟體工具套件，使學生可以輕鬆地理解以AI和ML機器學習基礎的基本原理與技術，並應用於他們自己的AI視覺、創作及和機器人專題作品上。

威盛Pixetto硬體特點包括超高畫質視覺感測鏡頭、Micro USB 2.0連接埠、Micro SD卡插槽、麥克風即可支援Arduino、ARM架構嵌入式系統micro:bit、Rasberry Pi開發板等週邊配件的Grove連接孔。

「伴隨日常生活中，人工智慧和機器學習於各面向影響的與日遽增，對於世界各地的學校來說，讓學生具備對這些快速發展的技術理論與知識實踐變得格外地重要。」威盛全球行銷副總Richard Brown提到：「隨著威盛Pixetto的新品發佈，我們旨在提供一個直觀且具吸引力的平台，讓學生習得AI和ML機器學習的基礎知識外，並能藉由創建自己的專題作品來探索其潛在應用，進而達到所期望目標。」

(工商 )