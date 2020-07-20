台南鐵路地化下化工程繼上個月拆除東區新樓醫院前的張宅與古井後，鐵路改建工程局21、23日將繼續拆除剩下的東區及北區5戶拒遷戶，之後即可完全取得工程所需土地。其中，明天即將拆除的北區黃家，鐵工局20日已以圍籬包圍附近出入通道，管制人車出入。

反南鐵東移自救會長陳致曉認為，此一行爲涉嫌違反刑法強制罪，因為黃家並不是完全被徵收，被徵收的部分也沒有點交，因此對於這些土地及建物仍具備自由使用、管理、通行的權利，未經黃家同意即對這些區域進行封路顯然違法，已進行蒐證，後續將針對涉案機關及個人提出法律訴訟。

陳致曉還強調，剩下未拆的拆遷戶，裡面住的不是老人就是身心障礙者，政府要這些人搬走，就是要毀滅他們的家庭，他們都絕對不會屈服；21日凌晨6點的拆除行動，黃家三代連100歲的阿嬤都不會撤離；阿嬤還說，「這是我家、我們的生命；如果政府要硬幹，就玉石俱焚！」

台南市政府交通局表示，21日將拆除開元路的2戶，23日將拆青年路225巷內的3戶，之後鐵工局將全數取得工程所需土地，後續工程將加速進行，有助於加速帶動市區縫合與發展，交通局也將配合鐵工局的工程嚴審規畫交維計畫，讓施工期間帶來的交通衝擊降到最低。

交通局長王銘德還說，對於強制拆除作業，市長黃偉哲也指示市府相關單位及鐵工局應善盡溝通責任，並提供拆遷戶需要的協助。

王銘德認為，相較其他5都，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通，市府於1991年起開始著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年經行政院核定通過，2017年動工，期間長達25年，南鐵地下化工程可謂是市民期盼已久的工程。

(中時 )