少子化浪潮襲來，暑假才剛開始，彰化縣不少偏鄉小校已開始展開搶人大戰，今年彰化縣小一新生9468人，比去年少了553人，相當要減班近20班；學生數在40人以下的7所學校，是否成為新年度裁併校觀察名單？觸動小校敏感神經。

彰化縣大城鄉永光國小創校45年，6月舉辦末代畢業典禮後，宣告走入歷史；送走9名畢業生，一到五年級29名在校生分別轉學到頂庄、港西及大城國小，10多位老師也陸續轉任、介聘至他校任教。

永光國小學生數38人並非墊底，辦學特色還吸引多名家長跨學區送子女來就讀，不料仍無力回天、慘遭裁撤；今年校長遴選作業就出現明顯連鎖效應，學生數低於50人的小校，幾乎沒有校長想填，一窩蜂全往中、大型學校擠。

今年彰化縣小一新生報到人數，不到10人的國小有31校、5人以下有9校；全校學生數50人以下有16所，40人以下為7所。去年彰化縣教育處主動公布被列入觀察名單的5所學校，引發校長不滿、私下怒批，帶著學校團隊這麼認真卻仍被公開，形同讓努力付諸流水；何況巧婦難為無米之炊，人口外流嚴重的社區，學齡兒童少得可憐，想「固樁」都還得往學區外挖人。

教育處指出，去年訂出13項評比指標，校齡、地理位置、社區人口都是評分項目，學生數並非唯一考量；今年刻正密集開會檢討，研議將109學年度的指標評比項目，修正縮減至6項，考量學校團隊的心情，作業期間暫不會公開學校名單。

(中時 )