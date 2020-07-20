新北市立圖書館青少年分館暑假推出「全民電競祭」企畫，一系列電競體驗活動包括「新北市青少年盃電競賽」、「電競街舞營隊」、「樂齡親子電競街舞大賽」及「Switch假日樂遊」等，邀學生暑假瘋電競。

為讓平日課業壓力繁重的青年學子，在暑假期間抒放壓力、放鬆身心，同時提供青少年正當的休閒娛樂，新北市青少年圖書館特別特別結合電競、運動街舞、以及展覽等元素，推出適合不同族群、全齡化的電競活動。

活動包括由南強工商及啟英高中學生精心設計的水冷主機聲光展示、為玩家們精心打造獨一無二個人電競風格，還有新北市青少年盃電競賽「特戰英豪特別行動」、「電競街舞營隊」、「樂齡親子電競街舞大賽」、以及「Switch假日樂遊」等，邀民眾一起來互動體驗時下超夯電玩，同時消暑。

新北市文化局副局長于玟表示，近年電競活動在全球各地深獲年輕族群喜愛，除了講究效能，改變具有個人特色的電競電腦系統更成為趨勢，此次青少年圖書館「全民電競祭」活動，有學生創作充滿個性燈光及視覺效果的電腦主機，除了帶大家認識今年最新最潮的電競產品，現場更提供專業的電競設備，免費提供民眾體驗試玩。

8月12日至15日「特戰英豪特別行動」新北市青少年盃電競賽，讓青年學子有機會在賽場上實際演練，互相交流探討戰術。「電競街舞營隊」及適合全家大小一起參加的「Switch假日樂遊」、「樂齡親子電競街舞大賽」等，活動皆免費，即日起開放報名，相關活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／），或洽詢電話（02）22128905。

(中時 )