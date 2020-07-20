蘇震清召開記者會澄清國民黨指控。（趙雙傑攝）

國民黨今(20)日引述駐印尼代表處電報指控總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清圖謀私利，蘇家叔侄先後否認，並揚言提告。而被藍營指稱負責牽線的揚運集團董事長高壽濤也出面澄清，但台北市議員羅智強但道後笑說，高壽濤這樣講，就是承認有這件事了。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今天公布據稱來自駐印尼代表處被列密件的電報，指控總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及「控制國營事業」、「涉及私利」等。而游淑慧還指出，蘇嘉全、蘇震清叔姪問印尼，是透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排。

《聯合報》報導，高壽濤表示，他只安排雙訪討論經貿議題，自己並未涉入其中。針對外界的指控，高壽濤十分不滿地反問，如果幫國家做事要被這樣抹黑，那以後誰還敢幫忙？

羅智強在臉書上表示，看到這一則新聞，他笑了，並指出高壽濤的意思，就是承認確有其事啊！他還對外交部喊話，「啊，外交部，電文都解密了，廠商也承認了，那還不公布電文，是在心虛什麼？」

網友們也留言表示，「黨政高層還在絞盡腦汁想劇本啊」、「凡走過必留下痕跡，但劇情還是一樣~船過水無痕」、「爆料的那位駐外官員會不會有事啊 怕他被查水表或秋後算帳」。

(中時新聞網)