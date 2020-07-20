新北市樹林用路人從城林橋下來後無法直接通往橫向的環漢路，必須繞進市區才能回環漢路開往鶯歌、桃園，造成市區塞車，民眾盼「城林橋增設匝道銜接環漢路」一案可紓解亂象，但年初流標2次後便無重新招標，市民憂心萬大線施工後恐使交通更混亂；新北市工務局回應，該案已重新評估，預計8月會上網招標。

現階段民眾若從土城往樹林方向下橋，無法直接轉至橋下方的橫向道路環漢路開往鶯歌、桃園，必須先直走繞道溪城路、中華路、水源街再轉回環漢路，這樣迂迴的設計嚴重拖累市區交通，當地壅塞程度達到D至E等級。

居民期盼市府能盡快施作引道，讓用路人下橋能直接轉至環漢路，但今年2、3月接連2次流標後，市府再無招標動作，使地方居民憂心此案是否不了了之，明年萬大線二期動工將陷交通黑暗期。

新北市議員廖宜琨指出，紓解當地交通亂象有分長、短期作法，萬大線施工在即，市府應盡快規畫此案並施工，否則到時塞車情形恐會更加嚴重。

新北市工務局解釋，「城林橋增設匝道銜接環漢路」一案當初其實是配合「大漢溪環河快速道路」所規畫，而2、3月接連流標是因為大漢溪環快計畫尚未明朗化，廠商多有疑慮，才無人投標。

工務局表示，公路總局的大漢溪環快一案已於3月底決標，廠商正著手規畫，新北市也掌握設計方向，預計8月會再重新公告上網招標。

(中時 )