《化粧品衛生安全管理法》自去年7月上路，相較舊法，雖然免除了刑事責任，但卻提高罰鍰，最高可處500萬元。台南市政府衛生局統計，儘管新法上路已1年，但違法代購、廣告不實等情況仍嚴重，南市今年1至6月已開罰285萬元，民眾須多加注意。

化妝品代購產業發達，近來不少業者習慣以臉書、IG等社群平台販賣國外化妝品。衛生局表示，業者若販賣未有中文標示的化妝品，最高可處10萬元；而若是自國外攜入、代購特定用途化妝品如：防曬乳、染髮劑、止汗劑等，未經中央主管機關查驗登記即販售，最高可處100萬元。

另外，業者若於網路交易平台、臉書、LINE、IG等社群媒體刊登涉及誇大、虛偽或涉及醫療效能的化妝品廣告，最高可處500萬元。衛生局統計，去年化妝品違規案例仍以廣告不實居多，占591件，常見違規用詞為「增生促進膠原蛋白」、「修護受損肌膚」、「除皺」、「去除深層斑點」、「舒緩發炎」、「不過敏」、「減少掉髮」、「預防禿頭」、「改善眼窩凹陷」等。台南市政府衛生局長陳怡提醒，化妝品並非藥品，不可宣稱含任何醫療效能。

《化粧品衛生安全管理法》的前身為《化粧品衛生管理條例》，新法去年7月1日上路後，除將牙膏、漱口水納入化妝品項目管制，也規定產品登錄制度，並新增吹哨者條款，民眾檢舉化妝品不法事件，將由中央主管機關給予獎勵。

(中時 )