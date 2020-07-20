桃園市1名女童爸媽離婚，女童由母親照顧，但有時會和父親一起。2017年女童僅4歲，有次女童被爸爸帶過後，向姑姑坦承「爸爸說有一件事不能跟媽媽講，是秘密」。還會說被爸爸伸手摸下面、屁股。媽媽懷疑女童遭到性侵，檢方偵結，認為父親涉有重嫌，將其起訴。

檢方調查，2017年1月時，雙方離婚後，女童單獨和爸爸見面，但是回家後不斷哭鬧，媽媽洗澡時還發現外陰部有紅腫。還發現女童突然很討厭爸爸，晚上也會做惡夢，個性甚至更內縮。女童的阿姨跟女童玩耍時，還稱「爸爸說有一件事不能跟媽媽講，是秘密」。阿姨發現女童狀況有問題，請媽媽帶他去看醫師。

在醫院治療時，女童進行清洗娃娃治療，但女童居然說，娃娃很髒，因為我爸一直弄他。醫師也發現，女女童的確不喜歡爸爸，因為女童說，爸爸會摸她屁股，也很排斥講到爸爸的話題。檢方認為女童確實涉有重嫌，將其起訴。

(中時 )