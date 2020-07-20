50餘位小朋友開心參訪大雅警分局。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

50餘位小朋友開心參訪大雅警分局。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局自3月成立以來，第一次有小貴賓們造訪，大雅國小一群朝氣蓬勃53名小朋友，日前開心來到警分局，在大哥哥大姊姊的講解下，對相關資訊收穫滿滿。大雅分局指出，此次參訪不僅是要小朋友更認識警察，同時也要學會如何保護自己，更達到犯罪防治最佳宣導效果。

大雅所內員警一開始介紹平日執勤使用應勤裝備時，對裝備的新鮮感加上同仁詼諧逗趣的演繹功力，小朋友的目光完全被吸引住；過程中更有人見到某項瓶型裝備時，大聲直呼「辣椒水！」足見他們的豐富知識與活力。

參訪第二階段由大雅分局防治組同仁教導如何保護自己，包括要學會記住自己基本資料及重要救助電話，如110、113、165、119等；也以口訣「叫、跑、說」告訴小朋友們，遇到壞人時的應處方法及如何向警察請求協助。

活動在防治組的有獎徵答中邁入尾聲，透過同仁與小朋友的往來問答，更確認他們收穫滿滿，分局也達到犯罪防治最佳宣導效果。孩子們紛紛表示「很開心，以後還要再來！」在離開前更大聲喊出「謝謝各位警察哥哥姐姐，辛苦了！」讓同仁心中溢滿感動。

大雅警分局長許明耀表示，台中治安成效在各位同仁努力下有目共睹，除了刑案逐年下降外，每十萬人口數犯罪率也是六都最低，治安滿意度更從2011年77.6％上升至95.3％，遠高於83.9％整體治安滿意度。

許明耀指出，同仁積極守護社會打造宜居環境，使每位未來國家主人翁都能平安幸福長大；並藉此次機會讓孩童們知道遇到困難可以勇於向警察求助，不要害怕；同時也建立犯罪預防知識、自我防衛及守法觀念，一起共創美好時代。

(中時 )