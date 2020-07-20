行政院科技會報辦公室與科技部舉辦「台灣精準健康產業座談會」，會中聽取各部會和產業領袖的意見，擘劃未來10年全齡精準健康的願景，作為9月1日至3日登場「2020行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC）」的討論基礎。

行政院科技會報副召集人暨科技部部長吳政忠指出，近3年來，政府致力於建置利於產業創新發展的基盤建設，以精準健康概念導入Bio-ICT整合各面向資源以完善產業生態體系，達成重要成果如建置國家級人體生物資料庫整合平台布局精準健康、串聯資料庫推動永續數據平台、細胞治療技術擴展臨床應用、以智慧醫院提供整合醫療服務、台灣新藥與創新醫材成功於國際上市、跨業結合創造健康服務旗艦品牌等，持續引領我國生技醫藥產業創新發展及鏈結國際。

吳政忠也表示，總統蔡英文宣示在5+2產業創新的基礎上，打造六大核心戰略產業，建立台灣品牌。後疫情時代將快速導入AI、數位科技應用於生活中的所有情境，生醫產業更是不容被忽視的國家戰略產業，人們對健康的關注更將形塑出朝預防、預測、診斷、治療、照護之全方位個人化精準健康的未來產業樣貌。

他認為，台灣擁有世界珍貴的獨特健保系統及長期累積的醫療健康資料，更具有全球領先的資通訊產業優勢技術，跨域結合ICT與生醫能量，建構台灣精準健康戰略產業，將是台灣未來最具國際競爭力的優勢，並據此對國際發聲，以成為全球精準、再生、數位醫療等產業發展的重要基地。

今年新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣成功防疫受到矚目，見證了政府推動生醫產業的成果，未來將於「生醫產業創新推動方案」奠定的基礎上，導入數位科技、強化大數據與整合資料庫等應用，加速產業發展。

科技會報辦公室指出，本次座談會中，產業領袖及專家紛紛針對生醫產業未來發展提供許多寶貴建議，包含法規調適、數據資料建置與應用、人才培育與延攬、產業發展契機探討、從產品開發轉型到精準健康解決方案提供等，並與相關部會交流討論。

為因應後疫情時代的諸多挑戰，善用我國優勢完善健康大數據基盤及應用架構，與會者也期許在9月的BTC會議中，由政府領軍擘劃未來十年發展為規劃目標，以我國既有堅實的生醫產業基礎，透過前瞻性的法規調適與產業獎勵措施策略規劃，布局下世代精準健康產業發展藍圖，達成產業創新翻轉並實現2030全齡精準健康之未來願景。

(工商 )