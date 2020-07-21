中國南方地區連續1個月受暴雨侵襲，長江流域的洪水逐漸前進下游處，一度傳出三峽大壩有「潰壩」的疑慮。但大陸官方再三駁斥這樣的說法，陸官媒引述水利專家的發言表示，三峽大壩本就是為了萬年一遇的超大洪水所設計，更有專家宣稱，就算原子彈轟炸大壩，也僅會出現1個缺口而已，不會發生潰壩。

人民日報旗下中國經濟周刊，以「三峽三問」作為周刊封面標題，訪問多位水利專家。中國工程院院士王浩表示，大壩的安全性沒問題，原先就是設計來抵擋超大洪水的，不只不怕長期泡水，還會在100年內越泡越結實。

三峽大壩洩洪。（圖／翻攝新華網）

另一名中國水力發電工程學會副秘書長張博庭更表示，這其實早在1958年就是國防議題，因為在當時特殊的國際環境下，首先要考慮三峽大壩成為戰爭攻擊目標的後果。從1959至1988年，軍方和工程部門針對化爆命中和核爆命中、滿庫時1000公尺和400公尺全線潰壩做了大量模型試驗，最後確定了「最抗炸、不會潰壩」的混凝土重力壩型，也就是三角形大斷面，壩有多高，壩底就有多寬。意即就算原子彈直接命中大壩，也只是將大壩炸出一個大缺口而已，相當於幾個關不上的大閘門而已，不可能發生整個水庫瞬間毀滅性的潰堤。

中國三峽集團總工程師張曙光也強調，「我可以確信地說，三峽大壩是世界上質量最高、設計和建設最好的大壩之一。」2012年對三峽工程參觀考察，他親眼看到了工程師為確保大壩安全做出的努力，見證了中國工程界對大壩質量和安全的高度重視。他相信，三峽大壩不會出現安全問題，無端謠言將會消失。

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(中時新聞網)