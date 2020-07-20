桃園市消防局舉辦2020年「消防夏令營」17日下午16時開放報名，由於報名踴躍，兩梯次共240位名額已全數額滿，參加名單亦將於27日公布於消防局網站及臉書專頁，並將個別電話通知，消防局感謝各位市民朋友踴躍支持。

消防局表示，未報名成功的民眾，可於每周二至周六至位於八德˙防災教育館免費參觀，館內有自然災害、火災、安全的家、防範應變、消防勇士等5大展區，並有兒童AR繪動消防車、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室及地震體驗平台等，讓市民朋友從實體展示與影音互動體驗中學習防災觀念。

(中時 )