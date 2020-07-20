2020桃園「消」暑消防夏令營活動 全數額滿停止報名 19:302020/07/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市消防局舉辦2020年「消防夏令營」17日下午16時開放報名，由於報名踴躍，兩梯次共240位名額已全數額滿。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市消防局舉辦2020年「消防夏令營」17日下午16時開放報名，由於報名踴躍，兩梯次共240位名額已全數額滿，參加名單亦將於27日公布於消防局網站及臉書專頁，並將個別電話通知，消防局感謝各位市民朋友踴躍支持。 消防局表示，未報名成功的民眾，可於每周二至周六至位於八德˙防災教育館免費參觀，館內有自然災害、火災、安全的家、防範應變、消防勇士等5大展區，並有兒童AR繪動消防車、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室及地震體驗平台等，讓市民朋友從實體展示與影音互動體驗中學習防災觀念。 (中時 ) #報名 #消防局 #體驗 #消防 #市民 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 媽寶兒連姦19女遭逮 母親看了新聞竟說：「他是好孩子，不可能」 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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