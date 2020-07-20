現場舉辦議長盃喫冰賽，炎炎夏日大啖冰品，清涼感直衝腦門。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

活動結束後，市議員蔡育輝也挽袖加入打掃行列。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市農畜牧產品推產協會20日在新營區舉辦「農產芒果冰品嚐推廣暨愛文芒果行銷活動」，還舉辦議長盃喫冰比賽，炎熱天氣吸引超過2500位民眾捧場，市長黃偉哲也到場參與，上任來他為了行銷台南美食胖了11公斤，現場他仍大啖芒果冰，直呼消暑好吃。

台南市農漁畜牧產品推展協會指出，台南是台灣愛文芒果最大的產區，協會為了協助農民穩定產銷，連續10年都在市議員蔡育輝支持下舉辦品嚐行銷活動，今年因為民治議會整修首度移師戶外，加上氣溫飆高，參與民眾爆棚，相當熱情。

協辦活動的市議員蔡育輝募集數百份禮物做為摸獎品，由市長黃偉哲抽出55吋的大電視，蔡育輝說，台南出產的愛文芒果就是比其他地方香甜，做出來的芒果冰更是受到遊客及鄉親喜愛，除了芒果，現在正值盛產期的火龍果也值得選購，讓在地農人出產的農特產品都能叫好叫座。

為了這項活動，大台南新營婦女會動員近60位會員協助處理芒果，新營區公所也辦理環保志工大會師，民眾有芒果冰吃還有摸彩滿載而歸，會後主辦單位清理場地時，市議員蔡育輝還出借高壓清洗機，親自動手將蓮海棚架洗乾淨。

(中時 )