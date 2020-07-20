海洋委員會副主委莊慶達赴羅厝漁港現勘之一。（縣府提供）

海洋委員會副主委莊慶達赴羅厝漁港現勘之二。（縣府提供）

海委會副主委莊慶達拜會縣長楊鎮浯，就羅厝漁港建設及海洋事務交換意見。（縣府提供）

針對大陸船隻越界金門海域作業，落網後無力繳交罰款遭到沒收，在漁業署缺乏經費，縣府處理能量有限下，已累計待銷毀40餘艘，長期擱置岸際帶來航安和汙染問題，海洋委員會副主委莊慶達今（20）日表示，將盡快邀集3方研議解決。

莊慶達今在第12巡防區主任詹嘉德、金門海巡副隊長駱天雄、岸巡副隊長王榮忠等人陪同下，與縣長楊鎮浯就羅厝漁港建設事宜及海洋事務交換意見。

縣府和海委會說明，羅厝漁港在船席及周邊設施方面亟待改善，除讓烈嶼地區有安穩避風港外，也可提供漁船、娛樂漁船或遊艇的整合運用，海委會已將建設經費納入「藍色經濟暨海洋產業創新發展方案」補助項下多功能規畫中，相關預算尚待行政院核定通過。

雙方也就未來強化海洋維保，包括海漂垃圾的處理，以及海洋環境監測溝通，並期待結合金門大學落實和推廣海洋教育，往鼓勵民眾「知海、近海、進海」的目標前進。

莊慶達一行還專程搭乘金門縣水試所「金門護漁號」至羅厝漁港現地會勘，同時航行小金門與大、二膽之間的藍色公路，希望羅厝漁港的後續整建工程，有助於提升烈嶼鄉未來觀光整體資源。

(中時 )