針對大陸船隻越界金門海域作業，落網後無力繳交罰款遭到沒收，在漁業署缺乏經費，縣府處理能量有限下，已累計待銷毀40餘艘，長期擱置岸際帶來航安和汙染問題，海洋委員會副主委莊慶達今（20）日表示，將盡快邀集3方研議解決。
莊慶達今在第12巡防區主任詹嘉德、金門海巡副隊長駱天雄、岸巡副隊長王榮忠等人陪同下，與縣長楊鎮浯就羅厝漁港建設事宜及海洋事務交換意見。
縣府和海委會說明，羅厝漁港在船席及周邊設施方面亟待改善，除讓烈嶼地區有安穩避風港外，也可提供漁船、娛樂漁船或遊艇的整合運用，海委會已將建設經費納入「藍色經濟暨海洋產業創新發展方案」補助項下多功能規畫中，相關預算尚待行政院核定通過。
雙方也就未來強化海洋維保，包括海漂垃圾的處理，以及海洋環境監測溝通，並期待結合金門大學落實和推廣海洋教育，往鼓勵民眾「知海、近海、進海」的目標前進。
莊慶達一行還專程搭乘金門縣水試所「金門護漁號」至羅厝漁港現地會勘，同時航行小金門與大、二膽之間的藍色公路，希望羅厝漁港的後續整建工程，有助於提升烈嶼鄉未來觀光整體資源。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。