配合新冠肺炎防疫，創世基金會超過百場活動停辦，新店安養院內目前安養62多位植物人，每人2小時需更換一次尿布，估計下半年安養院還需約11萬片；創世呼籲民眾捐出一點振興三倍券助買尿布，救救植物人。

創世基金會新店院表示，近期創世陸續接到熱心民眾詢問是否可捐三倍券做公益，在獲得肯定的答覆後，有民眾號召親友捐出部分三倍券，寄給創世，購買植物人尿布，讓振興三倍券，變得更有意義。

新店院指出，振興三倍券，捐出一點點，幫助植物人尿布，行善積福還可抵稅。捐助方式包括捐紙本券，掛號郵寄至新北市新店區中正路493號9樓-獻愛小組收。回饋金支持，綁定信用卡、電子票證、行動支付，回饋金領取方式選擇「愛心捐贈」，輸入創世基金會捐贈碼「919」，累計消費滿3000元，回饋金2000元即直接捐給創世。使用振興三倍券購買尿布等衛材捐贈創世，號召企業團體、個人，常年擔任植物人家庭的撐舟勇士，認助每月300助植物人尿布。劃撥帳號：19655316，戶名：創世基金會。愛心專線：（02）8667-6515分機29獻愛小組。

(中時 )