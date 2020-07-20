總太地產（3056）近年來在台中購地積極，今（20）公告再購入台中市南區樹子腳段1211、1211-3地號等二筆土地及其地上物，土地面積約736.89坪，每坪單價（含地上物）約101.4萬元，總交易金額7.46億餘元。總太地產表示，土地將用來投資興建住宅大樓供出售或出租使用。

(工商 )