磺溪頭封溪護魚有成，逐漸吸引鳥類築巢覓食。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

金山「型男」區長廖武輝擁有法律碩士與高考土木工程技師。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市金山「磺溪頭」護魚保育區，園區護岸取材當地石頭、並設置自然魚礁，縮短魚群復育時間，擁有高考土木技師的金山區長廖武輝說，使用天然素材的生態工法，若設計符合規範，安全強度未必比水泥差，工程去年還獲「工程環境與美化獎」肯定。

磺溪頭清水園區位於陽金公路附近的清水溪畔，當地溪岸因沖刷嚴重，影響下游農地耕作，護岸改善工程，有別於過去被視為「生態殺手」的水泥化的溪流整治，利用當地石塊取代水泥，水田吸引蜻蜓和蛙類聚集，石頭孔隙提供魚蟹棲息空間。

園區同時封溪護漁，禁止車輛進入、露營及捕捉水產，讓當地生態重新熱鬧起來，豐富的生態逐漸吸引保育類的大冠鷲、鳳頭蒼鷹及領角鴞等禽類覓食、築巢，夜裡閃爍點點綠光的螢火蟲穿梭林間，不用遠赴花東，就能在金山體驗原始生態秘境。

廖武輝說，生態工法理念為盡量維持當地生態、使用當地素材，降低水泥人造物，護岸除保留原有樹木植栽，自然魚礁縮短魚群復育時間，如果施工符合規範，河岸塊石的錯動、可動性，並不會影響到護岸強度，兼顧生態及蓄水調洪的功效。

廖武輝表示，農業局的金山區重和里磺溪頭清水園區下游護岸改善工程，去年獲得社團法人中國土木水利工程學會「108年工程環境與美化獎」評鑑為特優及優等工程，也是各縣市中唯一在「工程生態與環境類」唯一獲得特優殊榮之工程。

(中時 )