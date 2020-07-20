中職》樂天桃猿第一指名 爆冷選高中新星馬傑森 19:402020/07/20 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿第一指名爆冷選擇高中新星馬傑森。（中央社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿首輪指名普門高中新星馬傑森，他是今年高三應屆畢業生，擁有相當出色的內野防守能力，三壘、游擊都能守，長打能力也在高三這年成長不少，進入猿隊後能補強內野防線。 馬傑森在選前討論度不如其他高中同屆好手這麼高，不過他是出色的內野球員，目前入選U18中華培訓隊，有機會代表台灣比國際賽。 (中時 ) #傑森 #內野 #樂天桃猿 #星馬 #指名 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》桃猿動紫趴開趴！高爾宣8／2開唱 14:502020/07/16 體育 司機性侵13歲少女 吃乾抹淨…穿褲子模樣全遭錄 22:302020/07/16 社會 中職》樂天女孩獻甜聲 李若潼賽後開唱 16:162020/07/17 體育 中職》上半季封關戰 翁瑋均挑戰第7勝 08:152020/07/19 體育 中職》動紫星光雲集 桃猿邀影劇新星林柏宏開球 14:412020/07/19 體育 中職》翁瑋均主場6連勝 桃猿敲4轟結束上半季 19:392020/07/19 體育 體育熱門新聞 動滋券網站不卡了 近70萬人登記 - 體育 中職》小將林子豪 竟能牽動選秀大局 - 體育 動滋券今登記 體育署：運動場館和買運彩皆可用 - 體育 中職》中信兄弟強投加一 首輪選到余謙 - 體育 中職》評點悍將上半季缺失 郭建霖指出3點加強 - 運動 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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