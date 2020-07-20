樂天桃猿首輪指名普門高中新星馬傑森，他是今年高三應屆畢業生，擁有相當出色的內野防守能力，三壘、游擊都能守，長打能力也在高三這年成長不少，進入猿隊後能補強內野防線。

馬傑森在選前討論度不如其他高中同屆好手這麼高，不過他是出色的內野球員，目前入選U18中華培訓隊，有機會代表台灣比國際賽。

(中時 )