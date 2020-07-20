新北市議員白珮茹（右）與水利局會勘，同意進行灌漿補強，在安全與生態間取得平衡。（許家寧攝）

新北市汐止康誥坑溪水湍急，10多年前配合基隆河整治以生態工法「砌石護岸」，近來下游因沖刷嚴重出現掏空，地方懷疑工法「不耐用」，水利局與民代會勘後為結構安全「掛保證」，對於民眾疑慮，允以水泥灌漿填縫，在安全與生態間取得平衡。

康誥坑溪上游為自來水源保護區，下游近年配合河川整治，以透水性較佳之石籠護岸取代水泥護岸，增加生物棲息躲藏空間，河畔種植山櫻花，每到花季景色宜人，不過地方反映近來河岸石籠因溪水沖刷坍塌破損，文化里與白雲里間兩側河床也嚴重淘空。

文化里長余寶聰表示，生態工法雖好，不過康誥坑溪陡坡水急，但颱風、豪大雨一來，石籠在溪水沖刷下很快就出現損壞，地方憂心河岸遭掏空，造成步道鬆動，有崩塌危險，尋求議員協調，希望河底先「孔」水泥基礎，確保溪床安全，上面再堆生態石籠。

新北水利局工程養護科長楊文忠表示，水利局每年都會委託土木技師公會進行結構檢查，強調目前河岸安全、穩定！對於地方希望打掉重建，施作更堅固耐用的水泥護岸；他認為「如果不安全，他也支持拆掉重做」，會持續與溝通，進行改善補強。

市議員白珮茹表示，當地生態優美，居民也不希望看到太多混泥土，同意穩固的邊坡盡量不去移動，掏空溪床底下以灌漿填補，護岸石頭則就地取材，在外觀上維持自然、兼顧生態與安全，水利局預計月底動工，可望9月完成河道補強。

(中時 )