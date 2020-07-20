美國專業電動汽車製造商特斯拉（Tesla）今年來股價暴衝，市值迭創新高並篡至全球第一大車廠，其他傳統車廠相形見拙，營運策略加速轉型至電動化的壓力大增，包括通用、福特與日產等車廠近日紛紛宣布電動汽車的發展計畫。

特斯拉今年又成為美股的熱門焦點，股價衝破1,000美元大關後急拉一波，最近盤旋在1,500美元的高檔，今年迄今累計暴漲逾2倍，市值更是狠甩日本豐田、美國通用與福特汽車好幾條街，穩居全球一哥。

在特斯拉引領風潮下，投資人愈來愈看好電動車的前景，其他新創的電動車商也雨露均霑，股價一飛沖天，以電動卡車新創業者尼可拉（Nikola）為例，該公司最近才股票上市，市值一度超越福特汽車。

傳統車廠面臨加速推動電動車發展策略的壓力因而大增，通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）上個月向媒體表示，「我們深信全電動車的未來發展，公司也正積極推出消費者想要的車款。」

通用汽車上周四並宣布一項總額200億美元的電動車與自駕技術投資計畫，喊出在2023年前將推出20款電動汽車。

福特汽車已發表野馬電動休旅車，Jeep針對旗下最暢銷的車款Wrangler則推出油電版本，兩款電動車預計今年稍後就會開賣。

此外，營運陷入困境的日產汽車正在進行28億美元的全球改造計畫，上周三在發表一款全新的電動休旅車後，股價立即暴漲逾7％。

根據顧問業者AlixPartners的資料，目前電動車在全球車市的比重仍然極低，2019年全球新車銷售中僅有3％是電動車。

不過，分析師指出，由於爆發新冠肺炎疫情，全球經濟陷入衰退重擊消費者購買力，加上油價暴跌削弱電動車的賣相，整體經濟情勢並不利於車廠推動電動車發展計畫。

(工商 )