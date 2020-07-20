距離高雄市長補選剩不到1個月，蔡英文總統卯足全力為民進黨候選人陳其邁衝刺，今天在社群平台號召支持者參加8月1日在高雄舉行的第三場社群之夜，她將親自開講並在現場大玩互動遊戲，陳其邁也會分享如何突破自我大「邁」進！

蔡英文今天在line社群平台表示，距離高雄市長補選，已經不到1個月，她也要跟大家宣布「今年夏天，第三場社群之夜將在高雄首次登場！」

她說，繼去年的「人蔘第一次」、「人蔘衝一波」後，她將跟高雄市長候選人陳其邁一起，號召所有高雄的辣台派、邁粉站出來，作伙「人蔘大邁進」！今天她先傳訊息通知，預計7月23日晚上開放報名，還問網友「你會來嗎？」

蔡英文表示，今夏高雄限定場「蔡英文社群之夜ft.陳其邁人蔘大邁進」，她將會親自開講，更有面對面的社群互動遊戲，讓參加者有機會個別上台和她同框。並預告陳其邁也將親自與大家分享，在起起伏伏人生當中，如何突破自我大「邁」進！

蔡英文也賣個關子表示，現場還會邀請到眾多神秘重量級講賓，以及堅強的樂團表演陣容，等著在高雄與大家見面！

(中時 )