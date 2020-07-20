田徑教練黃義忠在校服務15年，為校內正式運動教練（三重高中提供／戴上容新北傳真）

新北市三重高中黃義忠教練月初身體不適仍堅持為學生集訓，最後大腦血管瘤破裂，搶救兩天宣告不治，三重高中全體師生悲慟不已，選手們仍忍痛訓練；三重高中標槍選手徐若家今年全中運打破個人紀錄奮勇奪銅，頒獎台上拿著與黃義忠教練合照不斷落淚，感動眾人。

三重高中表示，今年勇奪銅牌的徐若家家住板橋，國小時曾帶領學校獲得全國躲避球比賽冠軍，因為有著驚人的臂力，國小時改練壘球擲遠成績一鳴驚人，就讀光榮國中時她改練標槍，在108年全中運標槍項目奪得銀牌，升上三重高中後，徐若家成為標槍好手。

徐若家進入三重高中之後，受到黃義忠教練的指導和啟發，以高一之姿在今年全中運，以破個人紀錄的47公尺成績奮勇奪銅，她在頒獎台上手拿著他和黃教練的合照不斷落淚，她說，因為黃教練於七月初不幸意外過世，所以要拿著獎牌告慰黃教練在天之靈。

三重高中校長莫恒中日前表示，田徑教練黃義忠在校服務15年，為校內正式運動教練，專長為十項全能，尤其擅長標槍、中長距離跑步訓練，帶著學生征戰各項比賽。

莫恒中補充，黃義忠教練1日下午集訓時，突臉色發白、冒冷汗，在其他教練勸說下，才至保健室休息，他堅持並無大礙還坐在保健室外的階梯，繼續監督場上選手練習，直到下午6點多，一家人一起搭計程車至醫院，於急診室等候時，黃姓教練突然昏倒，醫師緊急進行手術，當天術後宣布腦死，家屬於2日後忍痛簽署放棄治療同意書。

(中時 )