花蓮吉安鄉曾在14年前發生轟動全台的「劉家五子命案」，鄰居聞到惡臭後報警，警方進屋赫然發現劉家5名子女的屍體以悽慘的狀態堆疊在2樓浴室，父母則不知去向，現場讓人看了既驚悚又心疼，事後凶宅售出，然靈異傳聞不斷，有女記者為拚收視硬闖案發現場，回家後身心都出狀況導致崩潰，連拍攝的影帶都出事，錄到駭人的聲響。

資深媒體人胡孝誠在《震震有詞》節目中透露，命案發生後，電視台派了一組人馬到現場採訪，3天後警方完成此案的所有蒐證，一名女記者突然提議「去兇案現場拍狀況好不好」，便帶著兩名攝影師前往，不僅拍了5個孩子的陳屍處，還現場模擬犯案過程，親自演繹兇嫌可能如何上樓、如何下手、如何綑綁小孩等，滿意地做好了專題返回台北，沒想到不久後就出了大狀況。

一行人返回台北後，攝影師通報公司女記者出現異狀，不但持續發高燒，小腿還莫名罹患蜂窩性組織炎，因此住院了3、4天，去探望時只見女記者臉色蒼白、嘴唇發紫，氣色壞到極致，她之後崩潰跟公司長官吐露，覺得自己撞邪卡到陰。

除了就醫之外，女記者出院後也去了宮廟拜拜求平安，廟公突然上前問她是不是去了奇怪的地方做了什麼，「為什麼後面有跟5個小孩？」，說5個孩子站在廟門口，描述的年齡大小，跟五子命案的受害人年紀分布差不多，讓女記者嚇得趕緊跑回家，之後又去了北部某宮廟，宮裡的道士看了之後，竟說出跟廟公一樣的描述，還說孩子們死盯著她，讓女記者當場崩潰。

而除了主事者撞邪，連專題拍攝的影像都有狀況，影像後製編輯時，剪輯師剪到一半失聲尖叫，衝出剪輯室並連滾帶爬下樓，嘴裡直喊：「有鬼！」，之後眾人回放影像，真的聽見有小孩哭喊「救命」，而當時現場除了拍攝者之外完全沒人，連屍體都已經移走，根本不可能收錄到這樣的聲音，胡孝誠說，就因為這一連串的異狀，讓團隊默默將這捲帶子封存在片庫角落，至今不敢再拿出來。

(中時新聞網)