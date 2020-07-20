「揚運國際」為知名人力仲介公司，集團成立逾25年，董事長高壽濤為人海派，外傳高壽濤國內政商關係良好，常拿到許多國內重大工程標案提供人力仲介資源，外交能力強。（摘自揚運國際官網）

台灣駐印尼代表處電文控訴，總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪，涉及利用國營事業謀利一事，外傳牽線業者「揚運國際」為知名人力仲介公司，集團成立逾25年，董事長高壽濤為此喊冤，稱印尼會晤國營企業參訪行程，過程中外交、經濟部人員在場，自己僅協助政府而已。

揚運國際董事長高壽濤指出，他跟印尼3大黨的黨揆關係熟絡，所以每到台灣拜訪執政黨都是由他安排，在拜訪的過程中，台、印雙方提及未來要進行哪些合作計畫，但大家都是因緣際會談到沒刻意，其中印尼黨揆來台見的都是台灣國會議員、院長，提到西南向啟動計畫。

高壽濤表示，整個會議過程，外交部都很清楚，也有派人親自接送，但是這個行程是不能公開，因為印尼政府參加的層級都很高，所以限制外交部有些人是不能參加這個行程，最主要談經貿，不要在外交上談政治，因太敏感。

高壽濤強調，自己純粹是商人，無政治色彩、立場，無論藍綠2黨都幫，如今政府拜託他居中牽引，當然義不容辭協助幫忙，主要促成2邊經貿合作，跟政治扯不上關係。至於蘇嘉全參加參訪行程，高壽濤說，因台商協會邀請，有來自雅加達、巴里島的台商，因選舉完蘇要答謝他們，跟印尼重要黨揆人士見面。

揚運國際有限公司，這次配合蔡英文總統提出新南向政策，主攻印尼商機；外傳高壽濤國內政商關係良好，常拿到許多國內重大工程標案提供人力仲介資源，甚至外交能力強，有其他人力仲介同業指出，10多年前立委看好人力仲介公司大餅介入經營，揚運表示，人力仲介有專業能力、單純經營，沒政治裙帶關係。

(中時 )