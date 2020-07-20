味全龍隊今（20）日果然沒讓龍失望，選秀首輪指名旅美強投王維中，使他為中職史上第一位「左投狀元」，未來可望和劉基鴻組成強投豪打連線，衝擊2021年中職一軍賽事。

味全龍隊依預擬的「投捕優先」策略，選擇在海外早已證明自己身手的王維中，中斷中職連三年高中應屆畢業生成為選秀狀元的紀錄，也是繼2013年中信兄弟隊鄭凱文後，暌違7年再次出現投手狀元。

味全龍隊總教練葉君璋表示，王維中的身手相信大家都很肯定，明年也有機會成為隊上輪值先發。過去味全龍歷史也有幾位著名本土投手，如前輩黃平洋、陽介仁，希望王維中未來也能成為味全龍經典投手之一。

味全龍領隊吳德威表示，創辦人魏應充對所有球員的要求是注重品格，選秀部分，則希望以「尊重團隊專業」、「促進職棒產業正常發展」，及「盡力不讓球迷失望」這三個原則來處理。

至於球團對於王維中的加盟充滿期待，會拿出誠意力邀他加盟。他還透露，為了這次選秀，球團和球隊也早在兩個多月前就開始準備，很開心王維中最終參與今年選秀，而且如同外界所推測，彼此共識很一致。

(中時 )