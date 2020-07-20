過去一周以來，新冠疫情在全球有擴大蔓延的跡象，除了美國確診人數持續創下新高之外，印度與香港疫情也加速惡化；再加上一連串暴雨對日本、韓國、大陸長江流域與印度東北的嚴重影響，使得過去一周外資對亞股的信心轉趨疲弱，就連原本氣勢如虹的大陸股市，在官方刻意壓抑下，也出現了獲利了結的現象，外資淨流出金額甚至創下2019年以來的新高記錄。

根據統計，外資上周在大陸股市淨流出了87.16億美元，不但終止了連續16周的買超記錄，也創下了2019年以來淨流出金額的新高；再加上大陸官方對A股的刻意壓抑，使得大陸股市在上周主導了亞股的整體氣氛，也讓外資在亞股普遍轉為賣超的狀態。

唯一的特例是韓國股市。外資在上周買超的金額達2.63億美元，並促使股市上漲2.36％，使得韓國股市成為繼大陸與台灣之後，第三個全面收復今年股市跌幅的東北亞市場。對照多數東南亞股市今年來的跌幅仍在雙位數徘徊，全面翻紅的東北亞股市表現已明顯勝出。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，疫情雖給全球實體經濟帶來嚴重的衝擊，但也讓原物料的價格始終停留在低檔，並讓全球通膨受到持續的壓抑；這樣的結果自然也擴大了央行與政府財政的空間，因此展望未來一季，在美元指數趨貶的壓力下，包含亞洲在內的新興市場較有表現的機會，而經濟體質較佳的亞洲股市，也較容易受到資金的青睞。

林雅慧指出，雖然相較於拉美與東歐，亞洲資產的殖利率優勢有一定水準，加上財政體質與國家信評都相對穩健，所以亞股在新興市場裡仍有較佳的優勢；再者，東北亞股市與全球科技產業鏈的關聯性較高，因此即使短期受到資金壓力，但只要指數出現拉回，都是建立長期投資部位的時機。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，大陸第二季GDP增長3.2％，優於市場預期的2.4％，且6月貿易進出口也雙雙成長，顯示外部需求也開始逐步好轉。但仔細分析細部數據可發現，當地的零售總額仍衰退1.8％，固定資產投資也下滑，顯示消費者與企業信心仍偏弱，可見當前大陸的復甦主要仍由工業生產推動，未來景氣下行的壓力還是存在。

張致寧說，短期內大陸股市與房價的同步上漲，搭配經濟數據優於預期，都讓大陸官方的政策執行開始變得審慎，例如證監會與銀保監會陸續針對場外配資、市場槓桿等發聲，不但引發市場對下半年官方政策可能縮手的疑慮，資金也開始針對漲多的消費、醫藥等類股獲利了結，因此上周大陸A股開始呈現漲幅回吐。

不過，張致寧指出，儘管A股的成交額與融資餘額等仍在相對高位，但目前指數的漲幅、估值與融資餘額等指標，還遠遠未達到2015年時多頭的水準。在全球豐沛流動性挹注下，A股後市仍有向上空間，建議投資人可持續鎖定企業基本面較佳的產業，如科技及醫療保健等，到今年年底前，這類企業的獲利表現還是可望優於大盤。

(工商 )