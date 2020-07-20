目前就讀新北市三重高中的女子標槍好手徐若家，今天在屏東全中運擲出破個人紀錄的47.07公尺，奪下銅牌。原本期盼能夠摘金獻給月初因為腦溢血突然過世的教練黃義忠，眼看希望破滅後，徐若家當場哭成淚人兒，讓全校師生以及場邊觀眾不禁紅了眼眶。

徐若家在國小的時候就展現出超強臂力，幫助學校奪得全國躲避球比賽冠軍，後來改練壘球擲遠，畢業後透過壘球教練的介紹來到光榮國中，投入老教頭劉富福麾下接受黃婉婷教練的指導，從完全沒有接觸，然後到學習、正規訓練，半年時間內就逐漸展露才華，108年全中運國中組標槍項目奪得銀牌。

徐若家在進入三重高中接受黃義忠教練的指導和啟發，成績再次獲得突破以及成長，被視為前全國紀錄保持人張竹的接班人賽前設定奪金目標，可惜最終以銅牌收場，站在頒獎台上手拿著他和黃教練的合照，悲從心來眼淚奪眶而出。

徐若家上周獲新北市政府頒《擁夢飛翔15》勇者獎，新北市長侯友宜親自接見與鼓勵，希望她能勇於追求自己的夢想。

三重高中學務主任王可杰表示，徐若家來自家暴家庭，因此格外珍惜黃教練的關懷，沒想到最敬愛的教練在月初不幸意外過世，讓徐若家頓失倚靠，幸好有家人與師長的協助才得以走出來，雖然這次無法用金牌告慰黃教練在天之靈，但仍相信徐若家會在明年實現願望的。

(中時 )