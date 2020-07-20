中職選秀今晚登場，被評為本屆高中最佳內野手的林子豪，在首輪第二順位就獲得統一獅指名，成為選秀「榜眼」，他獲選後相當開心，感謝統一獅球團的肯定，不過一同來到選秀會現場的爸爸比他還激動，「爸爸有叫一聲，我被他嚇到。」

平鎮高中畢業生林子豪是今年最受矚目的高卒球員，不僅左打佔有優勢，打擊相當廣角、未來發展大有可為，守備位置三壘也是各隊缺乏的人才，他同樣是去年U18世界盃中華隊班底，被視為今年完成度最高的高中球員。

成為榜眼讓林子豪自己直說嚇一跳，「沒想到這麼快叫我的名字，感謝統一獅球團肯定，之後會努力練習，盡快上到一軍。」不過林子豪的父親比他還激動，他偷偷爆料，「爸爸在我被選到時大叫一聲，我有被他嚇到。」

林子豪特別提到獅隊學長蘇智傑、林安可，想向他們兩個看齊，「他們打擊都很強，也都是左打、長打能力很好。」林子豪在選前就被視為是首輪熱門人選，他提到知道外界相當關注他，加入中職後會把自己準備好、更加認真練習。

(中時 )