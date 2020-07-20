市場主要對手黃豆油價格走高，此外棕櫚油供給疑慮罩頂，馬來西亞棕櫚油期貨延續上周勁揚格局，20日飆漲逾1.5％觸及5個月高點。馬來西亞衍生品交易所10月交割合約，周一早盤一度大漲1.61％來到每噸2,656馬幣，創2月17日以來新高。分析師預估，棕櫚油價格料續揚在2,653～2,677馬幣區間。

(工商 )