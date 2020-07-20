數據顯示中國銅庫存水位上升，加上多國新冠肺炎確診數激增，對全球經濟持續復甦構成威脅，銅價20日走跌。周一倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，下跌0.6％至每噸6,412.50美元；上海期貨交易所8月交割期銅合約挫跌0.2％，來到每噸51,350人民幣（7,344美元）。

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