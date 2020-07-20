全球多國新冠疫情再起確診人數劇增，燃料需求疑慮不散下，國際油價20日走低，但投資人對歐盟復甦基金協商進展仍持審慎樂觀態度。周一倫敦布蘭特期油下跌0.4％，來到每桶42.95美元；紐約西德州中級原油期貨下挫0.5％，來到40.40美元。儘管燃料需求已從4月大減30％的谷底回溫，仍不及疫情前的水準。

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