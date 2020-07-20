拜全球最大進口國中國需求強勁之賜，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨連續5個交易日上漲，但氣候有利作物收成及全球供給充沛的因素，抑制上漲空間。CBOT交易最熱絡黃豆期貨合約，20日亞洲盤漲0.4％來到每英斗8.9875美元，早盤曾攀上8.99美元價位，為7月10日來新高。

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