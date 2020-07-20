任賢齊將於9月19日重返出道首辦個唱之地、台北國際會議中心舉辦「齊跡2020演唱會」，為了這場與台灣歌迷闊別8年的聚會，上月剛過54歲生日的任賢齊，上遍各大活動宣傳，體力絲毫不受影響；至於年過半百心態改變，任賢齊認為現在對他而言，陪伴家人最重要，「以前拚命工作、現在是拚命推工作，開始學著挑，有些電影如果只是為了賺片酬就不要去了」。

除了電影角色、歌手身份，現實生活中的任賢齊，也是稱職的兒子、老公及爸爸，「人生的角色一直在轉換，面對任何人都要能融入，不要替自己預設任何防線」，這幾年他要求自己多留時間給家人，「陪伴是一件很奇妙的事情，不好好把握它（時間）就沒了，尤其爸爸前陣子身體不好、走路比較慢，突然間讓我感覺特別強烈」。

任賢齊出道後苦熬多年，遠赴海外發展、繞了一圈再紅回台灣，他謙遜表示，如今自己看自己，並沒有所謂的「紅不紅」，全靠當年的好運氣才闖出點名堂，「英雄不怕出身太單薄，不管什麼樣的出發點，都要認真去做」；他對父母向來只報喜不報憂，「發生任何事都告訴他們『兒子搞得定』，做什麼事都要有運動家精神，勝不驕、敗不餒、打死不退、咬牙再上」。

文化大學體育系畢業的他，自認音樂及表演天份沒那麼好，在接下每一份工作前，他都會花更多時間去準備，「我用『笨鳥先飛』的態度去做，相信任何表演只要誠懇、發自內心，就能讓聽眾、觀眾感動」；任賢齊用這樣的態度教育自己15歲女兒及12歲兒子：「我不想孩子怕吃苦、半途而廢，所以讓兒子去體驗沙漠賽車、考潛水執照，希望孩子要有勇氣及責任心。」

任賢齊和老婆Tina提供兒女良好的生長環境，但不希望2個孩子日後成為別人口中的「富二代」，「我們會帶孩子去探視清寒家庭，除了幫助別人，也希望養成他們正確的價值觀，課業成績並非最重要，但我很重視非對錯及禮貌」。有時工作一忙起來，可能好長一段時間無法陪伴孩子，但任賢齊會要求自己安排家庭旅遊，24小時陪在孩子身邊，「有時侯看著他們以前的照片，多想他們一直停留在小時侯」。「齊跡2020演唱會」門票日前一開賣隨即售罄，加場資訊敬請留意任賢齊官方臉書。

任賢齊睽違8年即將開唱，門票一開賣隨即售罄。（盧禕祺攝）

任賢齊睽違8年即將開唱，門票一開賣隨即售罄。（盧禕祺攝）

(中時 )